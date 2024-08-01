Владимир Зеленский распродал и разрушил свою страну. Так на видео украинского лидера, объявившего о новых соглашениях с западными союзниками, отреагировал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Lenta.ru

«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. История не будет к тебе благосклонна», - написал он в ответ на новое видео Зеленского о подготовке очередных договоренностей с союзниками. Именно Зеленский, особо подчеркнул парламентарий, привел страну к разрушению и гибели сотни тысяч граждан. Российская газета

В прошлом году бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил Зеленского в продаже США важнейшего украинского ресурса. По словам Риттера, чернозем Украины теперь под юрисдикцией компании BlackRock. Газета.Ru