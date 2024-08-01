С 1 августа в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что закон «О прозрачности иностранного влияния» обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие свыше 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. Уклонение от регистрации как организации-проводника интересов иностранного государства в этом случае влечет за собой штраф в 25 тысяч лари (более девяти тысяч долларов).

Как заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, в настоящий момент в республике работают около трех тысяч неправительственных организаций, большинство из которых осуществляют свою деятельность за счет иностранного финансирования.