Байден хочет как можно скорее начать переговоры по Украине

Президент США Джо Байден заинтересован в скорейшем начале мирных переговоров по ситуации на Украине, поскольку не хочет оставлять этот вопрос будущему главе администрации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

© globallookpress

Он отметил, что выход Украины из конфликта в как можно более успешном положении входит в интересы и Вашингтона, и Лондона. Брентон считает, что это указывает «в направлении скорейших переговоров».

«Проблема, конечно, в том, что Соединенным Штатам в ноябре этого года предстоят выборы. Я подозреваю, что на самом деле администрация Байдена будет весьма заинтересована не оставлять этот вопрос Дональду Трампу <…>, потому что Трамп, конечно, будет гораздо менее симпатизировать Украине, чем Джо Байден», — заметил дипломат.



Он добавил, что в США наблюдается «давление» в направлении быстрого продвижения к переговорам. Брентон надеется, что американские политики будут действовать в соответствии с ним. Отдельно бывший посол заметил, что Владимир Зеленский может задуматься о том, чтобы начать мирный диалог прежде, чем несогласие в украинском обществе с идеей продолжения конфликта станет для него серьезной проблемой.