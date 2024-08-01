Кличко прокомментировал сообщения о причастности к сносу усадьбы Зеленских

Мэр Киева Виталий Кличко возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно мэрия Киева бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность.

По его словам, снос усадьбы Зеленских – циничное уничтожение исторического здания его владельцем, а у города нет правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать, передает РИА «Новости».

Он обвинил строительные компании, украинские власти и правоохранительные органы в подрыве работы его администрации, в то же время власти страны перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить документы для защиты памятников архитектуры.

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Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении совладельца исторической усадьбы мещан Зеленских.