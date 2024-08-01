Бывший украинский политик может стать сенатором в России

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который планировал переизбираться на второй срок в сентябре, добавил в тройку своих кандидатов бывшего украинского политика Андрея Деркача. Об этом стало известно в четверг, 1 августа.

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Бывший украинский политик был депутатом Верховной рады и стал известен из-за публикации прослушки аудиозаписей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и американским лидером Джо Байденом. На территории своей страны его обвинили в работе на российские спецслужбы и лишили гражданства, а США ввели против него санкции в 2020 году, пишет «Коммерсантъ».

14 мая Деркач заявил, что участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. Участникам группы изготовили румынские паспорта. По его словам, вся операция проходила под кураторством Кристофера Смита — второго человека в посольстве США на Украине.

В 2020 году государственное бюро расследований Украины завело дело по факту прослушки разговора бывшего украинского лидера с Джо Байденом. Отмечалось, что незаконное применение технических средств получения информации могло нанести вред интересам государства.