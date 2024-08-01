Над Калининградом заметили использовавшийся при обмене Бута самолет

На фоне заявлений об обмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом заметили самолет, который был задействован при обмене Виктора Бута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

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По данным портала, борт уже совершил посадку в Калининграде.

Напомним, что в последние дни СМИ пишут о подготовке большого обмена заключёнными между Россией и Западом. В числе обмениваемых, как утверждается, будет журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, на 16 лет осуждённый в РФ за шпионаж..