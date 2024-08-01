Маск заявил, что отвезет Мадуро «в Гуантанамо на осле»

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что «идет» за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, пообещав отправить его в тюрьму в Гуантанамо на Кубе «на осле».

С таким утверждением он выступил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле», — написал Маск.



Маск до этого принял вызов на бой от Мадуро и пообещал бесплатно отправить его на Марс в случае победы. При этом Маск также добавил, что Мадуро струсит и отменит свой вызов на бой.

В прошлый раз Маск собирался драться с Марком Цукербергом, но схватка не состоялась.