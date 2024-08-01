Японский депутат раскритиковал Токио за заявления о России

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки после поездки в Москву призвал власти и посольство Японии в России «предоставлять верную информацию о ситуации на месте», а не повторять про опасность визитов в РФ. Об этом он написал в своем блоге на платформе Ameba.

Судзуки находился в Москве с 28 по 31 июля. Генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси в связи с этим заявил, что Токио призывает японских граждан отказаться от поездок в Россию вне зависимости от цели, поскольку она отнесена к странам с третьим уровнем опасности.

«Улицы Москвы спокойны, люди ходят до позднего вечера. Рестораны и магазины заполнены. На основании чего вводится "третий уровень"? Посольство Японии в Москве должно предоставлять верную информацию о ситуации на месте», — написал он.



Судзуки также раскритиковал призывы Хаяси. Он напомнил, что в прошлом месяце директор департамента Европы МИД Японии Масаси Накагоме совершал визит в Россию, однако генсек кабмина обратил внимание именно на поездку депутата.

«Это противоречивая аргументация. Корреспонденты различных СМИ также прибыли в Москву весной после ротации. Люди, связанные с бизнесом, также часто переезжают. По-моему, это тогда тоже требует пояснений», — добавил парламентарий.



Напомним, что Судзуки – влиятельный японский политик. Он известен своим стремлением к подписанию мирного договора и развитию двусторонних отношений с РФ. В прошлом парламентарий регулярно консультировал погибшего премьер-министра Синдзо Абэ, во время правления которого активно развивались контакты."