Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС раскрыл судьбу западных спонсоров президента Украины Владимира Зеленского, по его словам он «потопит» одного политика за другим от вице-президента США Камалы Харрис до президента Франции Эммануэля Макрона.

«Все, кто спонсирует Зеленского, имеют большие проблемы с рейтингами в своих странах: Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [бывший премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [премьер-министр Чехии Петр] Фиала, [премьер-министр Бельгии Александер] де Кроо», — рассказал Медведчук.



Украинский лидер окажет влияние и на других западных политиков из-за того, что, как считает Медведчук, «политические трупы вцепились в тех, кто менее замазан Зеленским». Так, по его мнению, на политическом дне может оказаться и вице-президент США Камала Харрис.

Ранее глава движение «Другая Украина» заявил, что самыми важными спонсорами президента Украины Владимира Зеленского в республике стали олигархи — Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук. Медведчук отметил, что важно разделять финансовую поддержку Западом украинского конфликта и спонсорство самого Зеленского.