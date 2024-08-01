МИД Ирана проведет экстренное заседание из-за убийства главы политбюро ХАМАС

Министерство иностранных дел Ирана проведет экстренное заседание Организации исламского сотрудничества после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил исполняющий обязанности МИД Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре со своим египетским коллегой Бадром Абделем Аты.

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Целью обсуждения станет организация противодействия Израиля и «осуждение действий преступного сионистского режима».

— Иран подчеркивает свое неотъемлемое право на ответные действия в отношении преступных сионистов, — передало слова Кани ТАСС.

Над мечетью Джамкаран в Иране в знак мести подняли красный флаг после устранения Израилем главы политбюро ХАМАС. Красный флаг, согласно шиитской традиции, является символом несправедливо пролитой крови и призывает к возмездию. Такой флаг впервые подняли над куполом мечети после кончины Хаджа Касема Сулеймани, которого устранили ракетным ударом ВВС США.

В среду, 31 июля, стало известно о гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС («Исламское движение сопротивления») Исмаила Хании.

Политбюро Ирана при ООН заявило, что Тегеран не оставит безнаказанным убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Последствия для Израиля будут очень серьезными.