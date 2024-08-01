МИД Ирана призвал к экстренному заседанию ОИС из-за гибели Хании

ДУБАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре со своим египетским коллегой Бадром Абделем Аты призвал к созыву внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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Как сообщается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, Багери Кани назвал целью экстренного собрания глав МИД ОИС "осуждение действий преступного сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС) и противодействие им".

"Иран подчеркивает свое неотъемлемое право на ответные действия в отношении преступных сионистов", - отметил иранский дипломат.

Как сообщил ТАСС источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные не комментируют информацию о смерти Хании. По сообщению газеты The Jerusalem Post, канцелярия главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху дала указание министрам не высказываться на эту тему. Согласно изданию, аналогичную рекомендацию получили депутаты парламента.