Адвокат Гершковича отказалась комментировать его обмен

Адвокат журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича отказалась давать комментарии по поводу его обмена. Об этом сообщает РИА Новости.

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Защита заявила журналистам, что не может дать никаких комментариев по поводу обмена Гершковича.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американского журналиста освободили из тюрьмы в России в рамках обмена. «Россия освобождает Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в рамках масштабного обмена пленными», — приводит агентство слова источников, знакомых с ситуацией. Дополнительные детали обмена не сообщаются.

Кроме того, в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер заявил, что Гершковича освободят из тюрьмы в России в рамках обмена в течение суток.