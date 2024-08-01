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Минобороны подсчитало потери ВСУ за июль

Министерство обороны России опубликовало сводки с числом погибших военных ВСУ за июль. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, они потеряли более 60 тысяч военнослужащих. При этом, в среднем, ежедневные потери Украины составили около 2 тысяч человек.

Большая часть погибших пришлась на период с 20 по 31 июля.

В США предложили признать Гонсалеса победителем на выборах президента Венесуэлы

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс предположил, что другим странам необходимо признать Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, те, кто это не делают, тем самым поощряют "пренебрежение верховенством закона и демократическими принципами".

В своей речи он опирался на якобы очевидные факты и доказательства о миллионах подданых голосов.

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после выборов в США

Экс-президент США Дональд Трамп дал новое обещание в случае победы на выборах в президенты Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что положит конец конфликту на Украине еще до того момента, как займет кресло президента, если победит на выборах. Также он предупредил об угрозе третьей мировой войны в случае, если он проиграет на выборах.

ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны из-за убийства Хании

Дипломаты высокого ранга из ЕС и США провели переговоры по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Переговоры имели статус срочных из-за убийства в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Собравшиеся думали как уговорить Иран не отвечать на эту атаку или остановиться на символических действиях в качестве реакции на случившееся.

Медведчук заявил, что Киев усилит блокаду энергоресурсов из России

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук уверен, что Украина усилит блокаду транзита энергоносителей РФ по ее территории. Об этом сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, эта блокада доведет Европу до нищеты, что уже становится заметно.

Известно, что против этой идеи об усилении блокады уже выступают Словакия и Венгрия.