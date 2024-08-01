В США заявили о скором освобождении Гершковича в рамках обмена

Осужденный в России за шпионаж американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США уже 1 августа в рамках «обмена заключенными». Информация об этом была озвучена в эфире Fox News.

По словам ведущего Трейса Галлахера, данные были получены от самой газеты The Wall Street Journal.

«Гершкович вернется в США завтра в рамках обмена заключенными. Сейчас поступает информация, что обмен может быть завершен», - пояснил он, отметив, что телеканал работает над получением более подробных данных.



Гершкович был задержан в марте 2023 года. По данным Генпрокуратуры, следствие документально подтвердило, что журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о выпуске и ремонте военной техники «Уралвагонзаводом». Уголовное дело рассматривал Свердловский областной суд, который признал журналиста виновным по делу о шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону допускал, что в результате диалога американских и российских спецслужб журналиста могут передать США. В начале апреля 2024-го представитель президента США Роджер Карстенс сообщал, что Штаты готовят новое предложение России по обмену Гершковича.