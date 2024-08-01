В США заявили о скором освобождении Гершковича в рамках обмена

Телеканал Fox News в среду выступил с утверждением, что журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам колонии строгого режима, вернется в США в четверг в рамках обмена заключенными.

Как заявил ведущий Fox News, эта информация была получена от газеты The Wall Street Journal. Дополнительных подробностей он не привел, отметив, что телеканал работает над тем, чтобы получить больше информации о возможном обмене.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден останется приверженным работе по обмену заключенными с Россией до конца срока пребывания на посту главы государства.

Как убедился корреспондент ТАСС, из публичной электронной базы данных Федерального бюро тюрем США, позволяющей установить место содержания под стражей заключенных, пропали сведения о россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенке и Максиме Марченко. Поиск по этим именам в базе данных бюро теперь не дает никаких результатов.

В посольстве РФ в Вашингтоне от каких бы то ни было комментариев относительно возможности обмена заключенными воздержались.