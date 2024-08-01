У Зеленского заподозрили раздвоение личности

Президент Украины Владимир Зеленский может страдать раздвоением личности.

В этом его заподозрил депутат Верховной Рады республики Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО, после противоречивых высказываний украинского лидера то о переговорах с Россией, то о невозможности прекратить огонь в зоне конфликта, он написал об этом в Telegram-канале.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

«Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока (ВС РФ занята) хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года», — обратил внимание парламентарий.



Ранее Зеленский объяснил причины продвижения ВС России на фронте. По его словам, дело в том, что Киев не может укомплектовать новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения ротации.