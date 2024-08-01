Спецслужбы обратились к Нетаньяху с предостережением

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) рекомендовала премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и министрам его правительства посещать только те мероприятия, где есть непосредственный доступ в укрепленное укрытие.

Об этом сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

Членам правительства также запретили поездки по открытой местности возле линии боевых действий без персонального разрешения со стороны главы ШАБАК Ронена Бара.

Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любым сценариям после удара по Бейруту

Кроме того, были усилены меры безопасности диппредставительств Израиля за рубежом - дипломатам рекомендовано по возможности не посещать публичные мероприятия, чтобы избежать нападений.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о гибели главы своего политбюро Исмаила Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, где он принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.