Киев намерен усилить блокаду транзита энергоносителей из России через Украину, однако в разоряющейся Европе запрос на мир будет усиливаться.

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Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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«Со втягиванием в украинский конфликт Европы, что сегодня делает НАТО, блокада транзита энергоносителей будет усиливаться, но сама эта блокада будет доводить Европу до нищеты, и этот процесс начался, именно он снижает популярность партии войны в Европе», — сказал собеседник агентства.



Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «кнопкой манипуляции» транзит энергоресурсов через Украину.