КНДР может возобновить ядерные переговоры с США в случае победы Трампа

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США Северная Корея планирует возобновить с его администрацией переговоры по ядерной тематике. Об этом пишет Reuters.

Свои выводы агентство основывает на интервью с Ри Иль Гю — высокопоставленным северокорейским дипломатом, недавно бежавшим в Южную Корею. По его словам, в качестве внешнеполитических приоритетов на ближайшие годы КНДР определила отношения с Россией, США и Японией. Ри пояснил, что северокорейские дипломаты рассчитывают на возобновление переговоров по ядерной программе с целью снятия санкций и получения экономической помощи.

По его мнению, в 2019 году саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме провалился из-за того, что лидер КНДР доверил ведение переговоров "неопытным, невежественным" военным командирам. Теперь ситуация изменилась и дело будет "определенно поручено министерству иностранных дел". 29 июля в Южной Корее предупредили, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США. В последний раз Северная Корея испытывала ядерное оружие в сентябре 2017 года.