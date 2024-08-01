США считают, что Гонсалеса нужно признать победителем на выборах президента Венесуэлы

Вашингтонская администрация полагает, что другим государствам следует признать одного из лидеров оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в стране. Такую позицию изложил в среду помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

"Учитывая неоспоримые доказательства, которыми являются документально подтвержденные сведения о миллионах поданных голосов, [действующему президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро и его представителям следует признать Эдмундо Гонсалеса победителем на состоявшихся 28 июля президентских выборах", - утверждал Николс, выступая на внеочередном заседании Постоянного совета Организации американских государств по ситуации в Венесуэле.



"Учитывая очевидные факты, правительствам по всему миру следует признать, что Эдмундо Гонсалес одержал абсолютную победу на выборах. Те, кто этого не делают, лишь поощряют попытки Мадуро и его представителей осуществить масштабные фальсификации и его пренебрежение верховенством закона и демократическими принципами", - полагает помощник госсекретаря США.