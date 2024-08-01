Трамп обвинил Харрис в желании сделать Соединенные Штаты коммунистическими

Вице-президент США Камала Харрис в случае своей победы на выборах в ноябре попытается превратить страну в коммунистическое государство. Такое мнение выразил бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Она провальный вице-президент во главе провальной администрации. Она пытается убедить вас в том, что олицетворяет надежду и изменения. И да, она олицетворяет изменения: она хочет превратить нас в коммунистическую страну, вот о каких изменениях идет речь", - сказал политик, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.



Он назвал Харрис "радикальной левой сумасшедшей". По мнению Трампа, она гораздо опаснее нынешнего президента Джо Байдена, поскольку, в отличие от последнего, "действительно верит во все это", включая открытые американские границы и зеленую повестку.

Трамп неоднократно критиковал действующую американскую администрацию и заявлял, что в случае победы в 2024 году намерен "исключить из правительства глобалистов, коммунистов, марксистов, фашистов".