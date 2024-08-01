Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Полномасштабная война в конечном итоге может подтолкнуть страны Ближнего Востока к шаткому миру, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Невинных жертв в результате боевых действий в регионе он назвал «заложниками отвратительного государства», упомянув США.

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Между тем, всем очевидно, что полномасштабная война — это единственный путь к шаткому миру в регионе, — говорится в сообщении.



Ранее New York Times писал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Согласно версии СМИ, приказ был отдан утром в среду, 31 июля, но официальных комментариев о решении не поступало.

Лидер ХАМАС стал жертвой обстрела в столице Ирана Тегеране. Удар пришелся прямо по его резиденции. Также погиб один из телохранителей главы политбюро. Представители палестинского движения официально подтвердили гибель Хании и возложили ответственность за его смерть на Израиль.

Кроме того, шиитское движение «Хезболла» направило несколько звеньев беспилотников-камикадзе в сторону Израиля в ответ на атаку ЦАХАЛ по Бейруту. Дроны вылетели в направлении Верхней и Западной Галилеи.