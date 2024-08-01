Дипломаты некоторых стран отказались сесть рядом с израильским коллегой в СБ ООН

Дипломаты из Ирака, Ирана, Ливана, Палестины и Сирии отказались сидеть рядом с коллегой из Израиля на экстренном совещании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с убийством главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент ТАСС.

По обе стороны от круглого стола в зале совета есть по два места для приглашенных представителей государств, не являющихся членами Совбеза. На мероприятии в среду заместитель постоянного представителя Израиля при ООН Джонатан Миллер сидел один, место рядом с ним во время выступлений других участников пустовало. С другой стороны два крайних места занимали постпред Ирана Амир Саид Иравани и заместитель постоянного наблюдателя от Палестины при ООН Феда Абдель Хади. При этом рядом с ними было организовано третье место, которое для выступлений по очереди занимали представители Ирана, Ирака и Сирии.

Заседание продлилось более двух часов. Стороны ограничились только заявлениями.