Delta: полеты в Тель-Авив временно прекращены из соображений безопасности

Американская авиакомпания Delta Air Lines заявила о временном прекращении полетов в столицу Израиля из соображений безопасности. Об этом говорится в заявлении на сайте авиаперевозчика.

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"Рейсы Delta между аэропортом Кеннеди и Тель-Авивом будут приостановлены до пятницы, 2 августа, из-за продолжающегося конфликта в регионе", — говорится в публикации.



Пассажирам предлагается бронировать билеты на рейсах авиакомпаний Air France и EL AL Israel Airlines. В заявлении отмечается, что компания Delta "постоянно отслеживает меняющуюся обстановку в области безопасности" и следует рекомендациям на основе разведданных. Обстановка на Ближнем Востоке в очередной раз резко обострилась 31 июля после ударов по видным деятелям из руководства "Хезболлы".

В настоящее время Совбез ООН проводит экстренное заседание по этому поводу.