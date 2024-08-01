Ким Дотком: война на Ближнем Востоке станет финансовой могилой для США

Война на Ближнем Востоке станет финансовой могилой для "американской империи". Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

"Еще одна война на Ближнем Востоке - это то, что правительство США не может себе позволить. Она превратится в прокси-войну с Россией и Китаем и станет могилой для американской империи", - написал он, отвечая на сообщение председателя партии "Единая Россия" и зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.



До этого Медведев заявил, что полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к шаткому миру в регионе. До этого журналист телеканала Sky News Джон Спаркс заявил, что ликвидация лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ходе израильского налета рискует привести к "масштабной эскалации" и повлиять на параметры конфликта на Ближнем Востоке, который до сих пор был локализован в Газе и на ливанской границе. Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.