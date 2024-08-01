В Венесуэле восстанавливается общественный порядок после попытки госпереворота

Общественный порядок восстанавливается в Каракасе и других городах после попыток ультраправых экстремистов поднять волну насилия, дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и совершить государственный переворот, передает корреспондент ТАСС с места события.

Крайне правые партии во главе с кандидатом на пост президента Эдмундо Гонсалесом не признают победу действующего главы государства Николаса Мадуро на президентских выборах 28 июля и пытаются спровоцировать массовые беспорядки и государственный переворот. Однако действия властей и массовая поддержка Мадуро сторонниками Боливарианской революции, правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, прогрессивных партий, общественных движений и вооруженных сил страны не позволили ультраправой оппозиции добиться своих целей.

Правоохранительные органы, полиция и подразделения вооруженных сил, задействованные для обеспечения безопасности избирательного процесса, не допустили распространения насилия. Как сообщил генеральный прокурор республики Вильям Сааб, задержаны 1 062 преступника, которые совершали нападения на отделения Национального избирательного совета, поджоги автомобилей и другие террористические акции.

Генеральный прокурор отметил, что в результате принятых мер на улицах городов "на сегодняшний день установилось относительное спокойствие".

В Каракасе открыты крупные торговые центры, банки, продовольственные магазины, аптеки, кафе, газетные киоски. Из-за опасений возобновления атак преступных группировок работа магазинов и других предприятий пока прекращается в четыре-пять часов вечера. Возобновлена работа общественного транспорта в венесуэльской столице. Владельцы автобусов с понедельника прекратили оказывать услуги населению, опасаясь поджогов, блокирования дорог и угонов. Столичное метро также возобновило работу за исключением одной линии метрополитена.

На центральных магистралях и улицах Каракаса в районах Санта-Фе, Чакао, Лас-Мерседес не отмечалось заторов и перекрытия дорог протестующими. Вместе с тем в неблагополучных кварталах Петаре, Параисо, Сементерио и предместьях столицы Лос-Текес и Сан-Антонио-де-Лос-Альтос сохраняется напряженная обстановка, магазины пока остаются закрытыми большую часть дня, уличная торговля прекращена. Ситуацию здесь может исправить принятое во вторник президентом Мадуро решение о патрулировании подразделениями вооруженных сил и полиции улиц, проспектов и жилых кварталов для обеспечения безопасности граждан.