Депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер полагает, что размещение американских ракет на территории его страны ведет к новой гонке вооружений с Россией. По его мнению, предпочтительным сценарием являются переговоры с Москвой.

"Не следует делать мир более опасным и вступать в новую гонку вооружений", - сказал Штегнер в эфире телерадиокомпании WDR.



Он считает, что лучше было бы приступить к диалогу с РФ.

"Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений - худший вариант, к которому мы можем прибегнуть", - констатировал депутат. Он подчеркнул, что необходимо срочно вернуться к переговорам и соглашениям по ограничению вооружений. Такие соглашения заключаются не с друзьями, а с оппонентами в период кризиса, резюмировал Штегнер.

Ранее ряд политиков, в том числе из СДПГ, членом которой является министр обороны Борис Писториус, раскритиковал правительство за размещение американских ракет в стране. Некоторые призывают к публичным дебатам по этому вопросу в Бундестаге. В их число входит, в частности, заместитель председателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Йохан Вадефуль.

10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.

28 июля президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, предупредил Вашингтон, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. Как сообщила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман, правительство ее страны приняло к сведению заявление российского лидера.