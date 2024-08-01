Израильская разведка отследила Ханию через WhatsApp

Израильская разведка для убийства лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании использовала шпионскую программу, внедренную в его телефон с помощью мессенджера WhatsApp. Об этом заявил журналист Элайджа Манье в соцсети Х, не уточняя при этом источник этих данных.

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По его информации, шпионское ПО могло быть аналогичным «печально известному Pegasus, разработанному израильской фирмой киберразведки NSO Group». Оно позволяет наблюдать за целью в реальном времени и обеспечить точное наведение, благодаря чему израильской разведке удалось определить точное местоположение Хании в квартире.

Манье отмечает, что перед ударом Хания говорил по телефону с сыном.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб ночью 31 июля. Над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести, символизирующий желание отомстить за несправедливо пролитую кровь. В ответ на убийство верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю.