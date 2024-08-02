Глава Секретной службы США Роу признал провал в охране Трампа при покушении

Секретная служба США знала о подозрительном человеке, которым оказался стрелок Томас Мэттью Крукс, за полчаса до покушения на Дональда Трампа. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы американской Секретной службы Рональд Роу, передает ТАСС.

© Газета.ру

По его словам, сотрудники полиции сообщили руководителю группы снайперов Секретной службы о Круксе в 17:45. Спустя восемь минут он передал эту информацию своим подчиненным.

Роу также подчеркнул, что сотрудники спецслужбы, как и личная охрана кандидата в президенты США, не знали о том, что у Крукса в наличии было огнестрельное оружие. В 18:11 преступник открыл стрельбу в Трампа и позже был ликвидирован.

Ранее Дональд Трамп заявил о своей готовности отказаться от президентства. По его словам, он уйдет с должности, если почувствует проблемы с когнитивными способностями.