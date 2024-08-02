Глава Секретной службы США Роу признал провал в охране Трампа при покушении

Секретная служба США признала провал задания по охране кандидата в президенты США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение во время предвыборного митинга. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу, сообщает ТАСС.

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«Секретная служба берет на себя всю ответственность за трагические события 13 июля. Это был провал задания. Единственная обязанность нашего агентства — следить за тем, чтобы охраняемые нами лица никогда не подвергались опасности», — сказал Роу.



Он заявил, что в этом эпизоде Секретная служба не справилась со своей задачей, и он сейчас «работает над тем, чтобы этот провал не повторился».

Секретная служба США — федеральное агентство, основной задачей которого является охрана высших лиц страны и их семей. Бывшие президенты также имеют право на пожизненную охрану.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.