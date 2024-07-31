Названа сумма, которую Макрон потратил на встречу c Карлом III

Президент Франции Эммануэль Макрон потратил свыше €500 тыс. на встречу с королем Великобритании Карлом III в 2023 году. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, государственный аудитор Франции после проверки зафиксировал, что в 2023 году расходы Елисейского дворца составили €125 млн.

В перечень были внесены расходы на дипломатические обязанности Макрона, а также траты на администрацию, безопасность и государственное управление.

Журналисты отметили, что одним из самых дорогих мероприятий стал роскошный прием, организованный для Карла III в Версальском дворце.

На него, кроме короля, были приглашены 160 гостей, в том числе, фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер и актер Хью Грант. В общей сложности, на мероприятие было потрачено €500 тыс., из них на вино — €40 тыс.