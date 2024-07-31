На месте удара Израиля в Бейруте нашли тело иранского военного советника

В Бейруте в результате авиаудара Израиля 30 июля погиб иранский военный советник Милад Беди, сообщает Fars.

«Милад Беди, один из военных советников Ирана в Ливане, погиб прошлой ночью в результате нападения боевиков сионистского режима», — утверждает иранское агентство.



Отмечается, что его тело было опознано несколько часов назад.

30 июля армия Израиля нанесла удар по окрестностям столицы Ливана, города Бейрут. Как утверждает ЦАХАЛ, целью удара был «командир, ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе» в районе Голанских высот.

Посольство РФ в Ливане сообщило, что россияне не пострадали от атаки на Бейрут

После этого Вооружённые силы Израиля заявили, что в результате авиаудара был уничтожен глава стратегического подразделения «Хезболлы» Фуад Шукр, который являлся «правой рукой» генерального секретаря движения Хасана Насраллы и занимался планированием военных операций.