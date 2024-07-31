Пропалестинские активисты разгромили кафе в Турции

Пропалестинские активисты разгромили кофейню Starbucks в турецком городе Батман, а также ресторан Burger King. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Batman Gazetesi.

Отмечается, что прибывшая на место полиция применила водометы, несколько погромщиков были задержаны. При этом во время погромов в Батмане проходила акция в память об убитом главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании.

«Полиция применила водометы, так как толпа, несмотря на предупреждения, не хотела расходиться. Задержанных доставили в провинциальное управление полиции, вокруг кафе предприняты меры безопасности», — сообщает источник.



Помимо этого, в сеть также попали кадры с места событий. На них можно увидеть, как десятки неизвестных мужчин громят кафе и переворачивают мебель. При этом внутри кофейни прячутся люди.

Ранее в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.