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У резиденции премьера Британии произошли стычки демонстрантов с полицией

Стычки демонстрантов с полицией произошли у ворот резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Кадры беспорядков распространил телеканал Sky News, по его информации, протесты организовали крайне правые группировки.

У резиденции британского премьера произошли стычки демонстрантов с полицией
© globallookpress.com

На видео, показанном Sky News, видно, как толпа из нескольких сотен человек теснит у Даунинг-стрит полицейских и кидает петарды, выкрикивая антииммигрантские лозунги. Стражи порядка в ответ задерживают нарушителей правопорядка, в том числе тех, кто вышел за пределы отведенной для демонстрации зоны.

Нынешние волнения стали продолжением беспорядков, которые вспыхнули во вторник в городе Саутпорт на северо-западе Англии после того, как подросток с ножом напал на детей во время урока танцев.

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток устроил резню во время группового танцевального мастер-класса по мотивам творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт. Нападавший, родившийся в валлийском Кардиффе, был немедленно задержан. По информации газеты The Times, друг родителей подозреваемого сообщил, что его семья сбежала в Великобританию от геноцида в Руанде.

В результате атаки погибли три девочки шести, семи и девяти лет. Ранены еще восемь детей, несколько из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.

30 июля у мечети Саутпорта произошли столкновения с полицией. Как передает Sky News, их причиной стала ложная информация, распространившаяся в соцсетях, что нападавший был просителем убежища.

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