У резиденции британского премьера произошли стычки демонстрантов с полицией

Стычки демонстрантов с полицией произошли у ворот резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Кадры беспорядков распространил телеканал Sky News, по его информации, протесты организовали крайне правые группировки.

На видео, показанном Sky News, видно, как толпа из нескольких сотен человек теснит у Даунинг-стрит полицейских и кидает петарды, выкрикивая антииммигрантские лозунги. Стражи порядка в ответ задерживают нарушителей правопорядка, в том числе тех, кто вышел за пределы отведенной для демонстрации зоны.

Нынешние волнения стали продолжением беспорядков, которые вспыхнули во вторник в городе Саутпорт на северо-западе Англии после того, как подросток с ножом напал на детей во время урока танцев.

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток устроил резню во время группового танцевального мастер-класса по мотивам творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт. Нападавший, родившийся в валлийском Кардиффе, был немедленно задержан. По информации газеты The Times, друг родителей подозреваемого сообщил, что его семья сбежала в Великобританию от геноцида в Руанде.

В результате атаки погибли три девочки шести, семи и девяти лет. Ранены еще восемь детей, несколько из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.

30 июля у мечети Саутпорта произошли столкновения с полицией. Как передает Sky News, их причиной стала ложная информация, распространившаяся в соцсетях, что нападавший был просителем убежища.