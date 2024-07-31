У Мадуро появился шанс полететь на Марс

Американский миллиардер Илон Маск принял вызов на бой от венесуэльского президента Николаса Мадуро и пообещал бесплатно отправить его на Марс в случае победы. Об этом Маск пишет в социальной сети X.

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«Мадуро — большой мужик, и наверняка знает, как драться, так что это будет интересный бой <...> Если я выиграю — он покинет пост диктатора Венесуэлы. Если выиграет он — я бесплатно отправлю его на Марс», — пишет Маск.



При этом Маск также добавил, что Мадуро струсит и отменит свой вызов на бой.

В прошлый раз Маск собирался драться с Марком Цукербергом, но схватка не состоялась.

До этого странам Европейского союза (ЕС) не удалось выступить с совместным заявлением, где выражалась бы обеспокоенность результатами прошедших президентских выборов в Венесуэле из-за вето, которое наложила Венгрия.