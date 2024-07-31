Fox News: стрелявший в Трампа мужчина был хорошо виден на крыше

В интернете появилось видео, на кадрах которого мужчина, позднее стрелявший в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передвигается по крыше здания. Ролик опубликовал портал Fox News.

На кадрах подозреваемый перемещается по крыше, затем скрывается за выступом на ней, снова появляется в кадре и спокойно занимает позицию для стрельбы.

Журналисты отметили, что мужчина был хорошо виден, сотрудники Секретной службы должны были отреагировать, но они открыли стрельбу только после того, как злоумышленник произвел 8 выстрелов.

По данным канала, видео сделал 74-летний Джеймс Копенгейвер, получивший два тяжелых ранения при обстреле. Кроме того, был ранен бывший морской пехотинец Дэвид Датч и убит экс-начальник пожарной охраны Кори Комператор.

Трамп снова проведет митинг в городе, где пережил покушение

Адвокат Джозеф Фельдман уточнил, что Копенгейвер прекратил съемку в тот момент, когда на большом табло появились данные по миграционным потокам. Он, как и Трамп, как и другие участники митинга, повернул голову к экрану.

Юрист уточнил, что Джеймс был выписан из больницы Allegheny General Hospital 26 июля, но все еще восстанавливается в реабилитационном центре.