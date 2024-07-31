Трамп назвал условие отказа от поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, в случае своего переизбрания, он готов будет покинуть пост главы государства, если у него начнутся проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время ежегодной конвенции Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго. Отвечая на вопрос журналиста о том, ушел бы он с поста президента при когнитивных проблемах, Трамп ответил положительно.

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь. <...> Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошел тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея», — добавил он.



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