В Иране заявили, что не проявят снисходительности к Израилю после убийства Хании

ДУБАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани предупредил, что исламская республика не проявит к Израилю никакой терпимости после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Несомненно, Исламская Республика Иран осуществит праведный суд, не проявляя никакой снисходительности к этому позорному и преступному режиму", - заявил дипломат в телефонном разговоре с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади, подчеркнув, что убийство произошло прямо в иранской столице. Слова Багери Кани приводятся в заявлении МИД Ирана.

Внешнеполитическое ведомство также сообщило о консультациях Багери Кани с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом. Иранский министр и его иорданский и алжирский коллеги осудили убийство Хании в Тегеране и поддержали предложение исламской республики о проведении внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации исламского сотрудничества после гибели главы политбюро ХАМАС.

По информации источника американского телеканала CNN, госсекретарь Энтони Блинкен передал Ирану через Катар послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС. Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи в среду утром отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на ликвидацию Хании.

ХАМАС 31 июля объявило о гибели палестинского политика при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, где он принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Телеканал Al Hadath и агентство Fars сообщили, что Хания погиб в результате прямого попадания ракеты. Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заверил, что это убийство не останется без ответа. Как сообщил ТАСС источник в Армии обороны Израиля, израильские военные не комментируют информацию о смерти Хании.