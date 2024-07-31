Санду допустила выдворение российских дипломатов

Президент Молдавии Майя Санду допускает, что правительство после «широкого обсуждения» может принять решение о выдворении российских дипломатов на фоне спекуляций в СМИ о якобы шпионаже.

«Эту ситуацию рассматривает правительство, и если оно, а также МИД, посчитает нужным действовать в этом направлении, тогда мы обсудим и примем решение о выдворении дипломатов», — сказала Санду, которую цитирует РИА Новости, в эфире Jurnal TV.



Агентство напоминает, что молдавская Служба информации и безопасности и генпрокуратура ранее провели обыски в парламенте, после чего были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которые якобы передавали информацию российской стороне.