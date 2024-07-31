В Белом доме объяснили редкие появления Байдена на публике

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили чиновницу рассказать об особенностях текущего рабочего расписания Байдена, назвать причины, по которым глава государства стал проводить преимущественно закрытые мероприятия.

«У нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев», — пояснила Жан-Пьер.



Представитель Белого дома призвала прессу «дать минутку» американскому лидеру на решение текущих вопросов. По ее словам, глава США желает продолжить общение с американцами, снова увидеться с ними.