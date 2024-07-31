Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Отмечается, что соответствующее решение было принято во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.

Al-Arabiya: Хания погиб при прямом попадании ракеты в его резиденцию в Тегеране

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США заранее не знали о планах Израиля по ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.