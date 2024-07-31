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Лидер Ирана приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю
© globallookpress.com

Отмечается, что соответствующее решение было принято во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.

Al-Arabiya: Хания погиб при прямом попадании ракеты в его резиденцию в Тегеране

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США заранее не знали о планах Израиля по ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.