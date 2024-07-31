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Центр крови в США остановил работу из-за хакеров

Хакеры атаковали центр крови OneBlood, обслуживающий юго-восточные Соединенные Штаты. Об этом сообщается в заявлении, которое цитирует телеканал CNN.

Центр крови в США остановил работу из-за хакеров
© globallookpress.com
"Некоммерческий центр крови, обслуживающий большую часть юго-востока США, столкнулся с атакой программы-вымогателя, которая повлияла на его программную систему", - сообщается в заявлении.

В данный момент специалисты по кибербезопасности, федеральные, государственные и местные агентства совместно с центром крови пытаются отреагировать на ситуацию и вернуть работоспособность организации. Несмотря на хакерскую атаку, работа организации продолжается.

До этого американский хакер Джон Биннс, ранее обвиненный в организации утечки данных компании T-Mobile, был арестован турецкими властями по подозрению в крупном взломе метаданных оператора связи AT&T.

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