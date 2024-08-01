Мадуро: США переговорами отвлекли внимание Венесуэлы от насильственного сценария

США использовали переговорный процесс с венесуэльским правительством для того, чтобы отвлечь внимание властей Венесуэлы от подготовки насильственного сценария в стране. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в ходе пресс-конференции.

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"США со своей лживой дипломатией по всему миру пытались реализовать этот [насильственный] сценарий в Венесуэле. Мы добросовестно вели переговоры с США, но американцы не сдержали своего слова. Они лжецы и обманщики. Они не отвечают за свои слова, даже когда подписываются под ними. Они воспользовались переговорами, чтобы запудрить нам мозги", - заявил глава государства.



"Почти 80% мигрантов, которых мы приняли назад на рейсах из США, участвовали в преступных атаках", - добавил Мадуро.

Он также указал, что многие задержанные за участие в беспорядках были специально обучены в отдельных странах Латинской Америки. "В штате Нуэва-Эспарта все задержанные <...> были обучены в центрах подготовки в Чили и Перу. Они вернулись в страну 15 дней назад с конкретными планами. Кого и где атаковать, кого забрасывать камнями", - подчеркнул президент.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Согласно бюллетеню Национального избирательного совета страны, опубликованному после обработки 80% протоколов, Мадуро, действующего президента, поддержали 5 150 092 сограждан (51,2% проголосовавших). За его главного соперника - кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса - отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо уже заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах.

После победы Мадуро в Каракасе и других городах правыми экстремистами были спровоцированы беспорядки и нападения на полицейских и военнослужащих. По данным министерства обороны республики, 23 военных и 25 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, в штате Арагуа погиб сержант вооруженных сил. Сейчас положение в Каракасе и других городах страны нормализуется. Возобновляет работу общественный транспорт, работают магазины. Напряженная ситуация сохраняется в неблагополучных районах Каракаса.