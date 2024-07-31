Кирби: терпение США в отношении Венесуэлы на исходе

Терпение Вашингтона и его союзников в отношении властей Венесуэлы на исходе, они требуют публикации подробных результатов президентских выборов, прошедших в стране. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Наше терпение и терпение международного сообщества на исходе. Мы ожидаем от избирательных органов Венесуэлы признания и публикации подробных и полных данных об итогах этих выборов, чтобы все могли видеть результаты", - сказал он. Кирби напомнил, что в среду в Вашингтоне пройдет заседание Постоянного совета Организации американских государств по ситуации в Венесуэле. "Я не собираюсь забегать вперед итогов этого заседания, но просто повторю, что США присоединяются к другим демократическим странам в регионе и во всем мире в выражении серьезной обеспокоенности по поводу этого подрыва демократических устоев", - отметил чиновник.



"Мы серьезно обеспокоены информацией о жертвах, насилии и арестах, в том числе ордерами на арест лидеров оппозиции, которые [президент Венесуэлы] Николас Мадуро и его представители выдали сегодня. Мы осуждаем политическое насилие и репрессии любого характера, - добавил Кирби. - Мы наблюдаем за происходящим. Мы будем реагировать должным образом".



Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Согласно бюллетеню Национального избирательного совета страны, опубликованному после обработки 80% протоколов, действующего президента Николаса Мадуро поддержали 5 150 092 сограждан (51,2% проголосовавших). За его главного соперника - кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса - отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо уже заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах.

После победы действующего главы государства Николаса Мадуро на президентских выборах в венесуэльской столице и других городах правыми экстремистами были спровоцированы беспорядки и нападения на полицейских и военнослужащих. По данным министерства обороны республики, 23 военных и 25 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, в штате Арагуа погиб сержант вооруженных сил. В настоящее время положение в Каракасе и других городах страны нормализуется. Возобновляет работу общественный транспорт, работают магазины. Напряженная ситуация сохраняется в неблагополучных районах Каракаса.