Мэр Одессы сделал громкое заявление о скандале с переименованием улиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале заявил, что выступил против переименований улиц города. До этого стало известно, что власти намерены переименовать 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени Ивана Бунина, а также бульвар Михаила Жванецкого. Это вызвало большое непонимание со стороны жителей Одессы.

Относительно резонансных переименований в городе, которые состоялись на днях: Ни я, как городской голова, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения. Пока у нас были полномочия, мы выполнили все требования закона о «деимпериализации», — заявил он.



Мэр также пояснил, что исходя из логики «деколонизаторов» город должен отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом, то есть обнулисться. Он также добавил, что для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры.

До этого депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский предложил переименовать парк на «Бесславный», где находился памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Киевские парламентарии проголосовали за снос монумента.