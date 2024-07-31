Появилось фото здания в Тегеране, где был убит Хания

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате прямого попадания ракеты в здание в Тегеране. Фотографию дома опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, ракета поразила цель через окно и попала прямо в Ханию.

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На фотографии предстает белое солидное здание, окруженное деревьями. Рядом с ним стоят машины. Один из углов дома закрыт предположительно маскировочными сетями, призванными скрыть следы ракетной атаки.

Ранее сообщалось, что Хания прибыл в республику с тем, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Al-Arabiya: Хания погиб при прямом попадании ракеты в его резиденцию в Тегеране

В 2:00 по местному времени (1:30 мск) по месту, где он расположился, был нанесен ракетный удар. Лидер движения и его телохранитель погибли на месте.