В Госдепе позитивно смотрят на продолжение переговоров по Газе

Сделка по прекращению огня в Секторе Газе все еще возможна, несмотря на убийство главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела.

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"Мы видели, что израильтяне конструктивно участвуют в переговорах, которые мы ведем относительно сделки по установлению режима прекращения огня, и мы продолжаем верить, что прекращение огня достижимо", - заявил Пател.



При этом представить госдепартамента отказался делать предположения относительно того, как произошедшее может повлиять на ход переговоров.

До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране заявил, что Европейский союз отвергает незаконные расправы, считает, что никому не выгодна эскалация на Ближнем Востоке.