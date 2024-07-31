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В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ставит перед подразделениями невыполнимые задачи и прикрывается политической волей властей страны. В манипуляциях военного обвинила в Верховной Рады Марьяна Безуглая.

В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях
© globallookpress.com

«Хочу сказать, что манипуляция Сырского в том, что он ссылается на политическую задачу, чтобы таким образом оправдать свои решения», — заявила парламентарий.

Она добавила, что схожим образом действовал предшественник Сырского на посту главкома ВСУ, Валерий Залужный.

Ранее отправить в отставку Сырского призвал другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, к уголовной ответственности необходимо привлечь экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

В мире
Марьяна Безуглая
Александр Сырский
Валерий Залужный
Алексей Гончаренко
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