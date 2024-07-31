В ООН заговорили об опасной эскалации на Ближнем Востоке

Убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и удары ЦАХАЛ по Бейруту, по мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, способствуют серьезной эскалации на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге. Он отметил, что обострение происходит в период, когда необходимо прекращение огня, пишет ТАСС.

Генеральный секретарь полагает, что атаки, которые мы наблюдали на юге Бейрута и в Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на установление режима прекращения огня <...>, — отметил Дюжаррик.



Гутерриш, по словам его представителя, регулярно призывал противоборствующие стороны к максимальной сдержанности. Однако в это сложное время одной сдержанности уже недостаточно, добавил он.

Генеральный секретарь призывает всех неустанно работать над деэскалацией в регионе для достижения долгосрочного мира и стабильности, — указал Дюжаррик.



Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна заставит пожалеть виновников гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который стал жертвой обстрела в Тегеране. Удар пришелся прямо по его резиденции. Также погиб один из телохранителей главы политбюро. Представители палестинского движения официально подтвердили гибель Хании и возложили ответственность за его смерть на Израиль.