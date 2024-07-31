Владимир Зеленский признал, что президентские выборы в США несут определенные риски для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.

По словам Зеленского, Украина не знает, как сложится диалог с США в случае победы на выборах Дональда Трампа. При этом он добавил, что «раньше Трамп был разумным», но это может измениться после выборов. Впрочем, Зеленский уверен, что в американском конгрессе все равно сохранится большинство, поддерживающее Украину.

«Сегодняшняя ситуация в Соединенных Штатах — это вызов. Существуют риски, которые невозможно предсказать. <...> Если победит Дональд Трамп <...> мы не знаем, каким будет наш диалог. Раньше он был вполне разумным, но мы не знаем, что произойдет после выборов», — заявил он.



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